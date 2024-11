Lanazione.it - Esperto amministrativo il Comune apre un bando per le Risorse umane

Ildi Montemurlo ha pubblicato un avviso esplorativo di selezione per mobilità volontaria esterna per ricoprire un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo dicon inquadramento nell’ area degli istruttori da destinare all’Area B programmazione e sviluppo, servizio. Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbligatoriamente la registrazione gratuita online sul Portale ’inPA’, disponibile all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla selezione pubblica esclusivamente per via telematica, autenticandosi con spid, cie, cns, eidas e compilando il format di candidatura sul Portale ’inPA’, previa registrazione sullo stesso portale. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al serviziodeldi Montemurlo al numero 0574.558235.