Sbircialanotizia.it - Elezioni Usa, Trump choc: “Non mi dispiacerebbe se sparassero alla stampa”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

L'ex presidente americano e candidato repubblicanoCasa Bianca: "Se Kamala vince leinvaderà il Medio Oriente" L'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicanoCasa Bianca Donaldha dichiarato che non gli "importerebbe" se qualcuno sparasse nell'area in cui si era radunata laper il suo comizio in Pennsylvania. Protetto