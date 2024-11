Ilrestodelcarlino.it - Elezioni regionali, Avs schiera Sara Tramarin: "Focus su clima e servizi"

È la 37ennela candidata consigliera alleper Alleanza Verdi Sinistra-Coalizioni Civiche-Possibile a sostegno di Michele De Pascale. Avvocato, nata a Cento dov’è tornata a vivere dopo un periodo nella vicina Pieve,ha annunciato ieri la sua candidatura da piazza del Guercino. "Mi sono avvicinata a questo gruppo, in particolare a Possibile, in occasione dellepolitiche – dice –. Faccio però politica da sempre e attiva nell’associazionismo". Ed entra nel merito dei temi che intende portare avanti. "Oltre al tema della riduzione del consumo di suolo, del salario minimo regionale o del piano casa per emergenze abitative – aggiunge –, a proposito del cambiamentotico proponiamo la creazione di casse d’espansione per immagazzinare acqua da usare nei periodi di siccità e il rafforzamento del trasporto pubblico tra Ferrara e la provincia.