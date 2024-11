Ilgiornale.it - "Ecco la talpa che passava i documenti ai media": arrestato portavoce dell'ufficio di Netanyahu

Leggi tutto su Ilgiornale.it

L'uomo aveva lavorato come protavoce per Ben Gvir e ora serviva nell'del premier israeliano. Sarebbe resposansabilea fuga di notizie in favore di due quotidiani europei