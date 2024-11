Sport.quotidiano.net - Eccellenza. La Sangiustese ospita la K Sport Montecchio Gallo. Giandomenico: "Faremo una grossa partita»

"Oggicomunque unagara". Luigi, allenatore della, punta deciso sulla sua squadra nel match contro la K. "I ragazzi – aggiunge – hanno una grande voglia di riscatto dopo la sconfitta di sette giorni fa nonostante l’ottima prestazione e sono consapevoli della loro forza, anche se saremo rimaneggiati ladisputerà unamaiuscola". I rossoblù non potranno contare su Crescenzi, Di Ruocco e Herrera, ma c’è fiducia nonostante si affronti un avversario di valore. "K, Maceratese e Chiesanuova sono le formazioni più attrezzate del campionato, però noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti". Il tecnico si sofferma sugli avversari. "Hanno in Peroni un giocatore in stato di grazia, ma è la squadra il vero valore perché hanno elementi di alto livello per ogni reparto".