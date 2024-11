Liberoquotidiano.it - "È strano. E la mia compagna...": Gianluca Torre, le conseguenze della popolarità

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Un fenomeno assoluto, Casa a prima vista, il programma di Real Time che sta sbancando in termini di ascolti. Tanto che gli agenti immobiliari che animano il format sono diventate delle vere e proprie superstar. E due di loro - l'ex moNadia Mayer e l'ex pubblicitario- hanno deciso di raccontarsi in un'intervista doppia a Repubblica, pubblicata oggi, domenica 3 novembre. I due ragionano sui motivi del successo di Casa a prima vista, dunque spiegano che quanto si vede nel programma è assolutamente vero. Entrambi hanno alle spalle delle esperienze nel mercato immobiliare.spiega che "la tv è arrivata per caso, ho fatto il provino. Mi ha spinto mia madre, che purtroppo non c'è più". E ancora, spiegano che i rapporti tra loro che "conducono" il programma sono ottimi, tanto da essere reciprocamente diventati una sorta di nuova famiglia.