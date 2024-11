Davidemaggio.it - Due nuove Professoresse a L’Eredità

Leggi tutto su Davidemaggio.it

Le Caselle Pigliatutto non sono l’unica novità delle ventitreesima edizione de. Da oggi i telespettatori del game show del preserale di Rai 1 faranno la conoscenza di. Al fianco di Marco Lioni, al timone per il secondo anno, ci saranno Greta Zuccarello e Linda Pani.2024/2025: chi sono Greta Zuccarello e Linda Pani Nata a Treviso il 24 febbraio 1996, Greta Zuccarello ha mosso i primi passi come ballerina a soli 14 anni, quando ha vinto un concorso all’Opus Ballet di Firenze che le ha fatto ottenere una borsa di studio per seguire un percorso di formazione di danza contemporanea. Poco dopo si è trasferita a New York, città nella quale è diventata principal dancer per la compagnia Peridance Contemporary Dance Company.