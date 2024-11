Trentotoday.it - Donna infortunata a 1.600 metri in montagna: arriva l'elicottero

Leggi tutto su Trentotoday.it

Sabato sera la centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'che si è diretto nel gruppo del Carega, a valle del Boale dei Fondi in Vallarsa, a una quota di circa 1.600, per una escursionistasi alla caviglia sul sentiero per il rifugio Campogrosso.La