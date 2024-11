Domenica In chi sono gli ospiti di oggi 3 novembre | il talk su Ballando con le stelle

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento, con Mara Venier aIn alle 14:00 in diretta su Rai 1. Ecco chitutti glidiIn si apriràcon unsu ‘con le’, il dance show che va in onda in prima serata il sabato. In studio accanto a Mara Venier arriveranno i concorrenti ballerini: Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini con le rispettive maestre di ballo,Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Alessandra Mussolini e Katia Ricciarelli. In vista dell’uscita del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, poi, sarà presente in studio la signora Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che si è tolto la vita nel 2012 perché vittima di bullismo.