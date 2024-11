Firenzetoday.it - DIRETTA / Torino-Fiorentina 0-1, via alla ripresa

Leggi tutto su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49' OCCASIONE TORO! Vlasic manda in profondità Pedersen che a sua volta mette un cross arretrato in area sul quale arriva Tameze. Il tiro al volo dell'ex Verona termina alto. 46' Nessun cambio dopo l'intervallo, si riparte con gli stessi ventidue