Firenzetoday.it - DIRETTA / Torino-Fiorentina 0-1, triplice fischio al Grande Torino

Leggi tutto su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:58 Altra vittoria sofferta per lache vola in classifica. Decisivo il gol di Moise Kean. Grazie per aver seguito latestuale, a breve su Firenzetoday sintesi, commento e pagelle del match. 95'! VINCE LA