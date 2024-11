Oasport.it - DIRETTA F1, GP Brasile 2024 LIVE: rinviata la partenza, caos allucinante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 I piloti vanno a posizionarsi per l’ennesima volta sulla griglia di. Piove sempre di più. Vasseur ride al muretto 16.48 PIOVE! 16.47 Paradossalmente ora la pista è quasi asciutta. Ma tra poco dovrebbe arrivare un forte temporale. 16.47 Nuovo giro di formazione. La pioggia è ormai imminenteAllacciate le cinture perché veramente sarà una gara imprevedibile. 16.45 Norris ha commesso un errore, ma tutti gli sono andati a ruotaCome si comporterà la FIA? 16.44 Guardate il cielo We will try again The third formation lap will start at 12:47 (local time)#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/QkB0tG9G6d — Formula 1 (@F1) November 3,16.42 E attenzione che il cielo è sempre più plumbeoQuesto ritardo avvicina ulteriormente la pioggia 16.40 Facciamo chiarezza. Quando laviene abortita, i piloti devono rimanere fermi in griglia.