Oasport.it - DIRETTA F1, GP Brasile 2024 LIVE: fissato l’orario per la nuova partenza. Verstappen può vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Si parte dalla pit-lane dietro la Safety Car. 18.00 Secondo le previsioni meteo, dovrebbe esserci pioggia debole nei primi giri, per poi smettere definitivamente. 17.58 Quattro minuti alla ri. Ocon partirà davanti a tutti con la ALPINE! 17.56 Si partirà da fermi o dietro la Safety Car? 17.53 Sapete perché li fanno partire? Ha smesso di piovere 17.52 Laviene fissata per le 18.02! 17.51 Ma quando ripartirà la gara? Ormai, se piove tanto come sta succedendo, non li fanno correre 17.50 Adesso i piloti possono cambiare le gomme e scegliere quelle che più ritengono opportune. 17.49 Al momento la Ferrari perde 10 punti dalla McLaren nella classifica costruttori. 17.48 Bandiera nera per Hulkenberg: squalificato. 17.47 Le condizioni della Williams di Colapinto.