DIRETTA F1, GP Brasile 2024 LIVE: che ribaltone! Verstappen è secondo dietro Ocon! Diluvia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32° giro/69 COLAPINTO DISTRUGGE LA WILLIAMS! Altro botto per l’argentino dopo quello delle qualifiche. BANDIERA ROSSA! Gara interrotta. Ottima notizia per31° giro/69 Partiamo da un presupposto: è stato un errore per tutti, esclusi Tsunoda, Lawson e Perez, non montare le gomme full wet. Perché la Safety Car? 30° giro/69 SAFETY CAR! Piove troppo, gara che dunque viene neutralizzata. Non capiamo il motivo, davvero non è corretto. Non è possibile che appena piova un po’ di più non si possa gareggiare 30° giro/69 Norris approfitta della pioggia battente e svernicia Russell, prendendosi la quarta posizione. 30° giro/69 Al comandodavanti a: non si sono ancora fermati, così come Gasly che è terzo. Poi Russell, Norris, Tsunoda e Leclerc.