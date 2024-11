Oasport.it - DIRETTA F1, GP Brasile 2024 LIVE: capolavoro di Leclerc su Norris! Verstappen leader!

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47° giro/69 Scodata di, non ha proprio in mano la Ferrari.e Piastri stanno per attaccarlo. 46° giro/69in crisi: viene superato da Russell senza poter opporre resistenza. 46° giro/69 Ordine di scuderia in casa McLaren: Piastri fa passare. Alla Ferrari cambia poco. 46° giro/69 Indemoniato! Giro veloce, ha già 3 secondi su Ocon! Ormai nessuno lo può fermare! 45° giro/69ha sorpassato Ocon alla prima curva dopo la ripartenza. Una staccata chirurgica all’interno. 45° giro/69fa fatica adesso, si trova già a 2.3 da Gasly, ma alle sue spalle c’è Russell a 4 decimi. 44° giro/69è completamente in bambola: oggi il sogno iridato sta sfumando definitivamente. 44° giro/69è stato magico.