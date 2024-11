Leggo.it - Diletta Leotta: «Sono ossessionata dallo specchio, amo essere wow. Ma mio marito Loris a casa deve accontentarsi di me "nature"»

Leggi tutto su Leggo.it

«Doppio gioco? Chi non l?ha mai fatto in vita sua? Nel nostro quotidiano è inevitabile indossare delle maschere».non si nasconde ed è prontissima per