Liberoquotidiano.it - Diletta Leotta, rivelazione intimissima sul marito: "Come deve prendermi in casa", impensabile

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Bellissima, una bomba sexy. Ma suo, Loris Karius,rassegnarsi: innon sarà maila vediamo in tv. Parola della stessa conduttrice di Dazn e tra poco anche del reality di Canale 5 La Talpa, che partirà martedì 5 novembre. "I like sui social non mi cambiano la giornata - spiega al Corriere della Sera la 33enne catanese, star su Instagram -. Se sono ossessionata dalla bilancia? Poco. Solo durante la gravidanza perché il mio ginecologo mi obbligava a pesarmi. Dallo specchio di più, ma solo quando lavoro, perché ci tengo a essere super, in tiro, sempre wow. Spente le luci invece ho bisogno di stare comoda: nel quotidiano, poverino mio, gli toccanature, in tuta e senza tacchi". Sul piccolo schermo tiene banco la questione auricolare:, stile Ambra Angiolini a Non è la Rai, sarebbe secondo i critici tele-guidata dagli autori.