Vanityfair.it - Diletta Leotta: «Gli hater? Spesso sono gli stessi che poi incontri per strada e ti dicono che sei un fenomeno. Non mi lascio scalfire»

Leggi tutto su Vanityfair.it

Mentre si prepara al debutto in prima serata su Canale 5 con La Talpa, la conduttrice si racconta a partire dalle critiche quotidiane: «La storia dell'auricolare è bellissima. Non sanno cosa inventarsi per attaccarmi»