Metropolitanmagazine.it - Dieci mete italiane per una gita fuoriporta infrasettimanale

Quando la voglia di evadere dalla routine si fa sentire, unapuò essere la soluzione ideale.In Italia, abbiamo la fortuna di poter esplorare borghi, paesaggi naturali e località uniche senza allontanarci troppo dalle nostre città. Eccoda scoprire, perfette per una giornata all’insegna del relax e della scoperta 1. Calcata, Lazio Immersa nella natura rigogliosa della Valle dell’Aniene, Calcata è una piccola frazione caratterizzata da un paesaggio incontaminato. Le sue case in pietra e i vicoli stretti creano un’atmosfera d’altri tempi, perfetta per chi cerca tranquillità e paesaggi suggestivi. 2. Bagno Vignoni, Toscana Questo minuscolo borgo della Val d’Orcia è famoso per la sua piazza principale, una grande vasca termale alimentata da sorgenti di acqua calda.