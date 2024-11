Dia de Muertos, festa messicana… anche in Italia

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Roma – Presso l’Ambasciata Messicana a Roma, in via Spallanzani al Nomentano, si è dato l’avvio al “Dia de” con una celebrazione folcloristica, religiosa, musicale e degustativa di prodotti tipici di quel paese: così viene intesa presso quella nazione ladei morti, molto più allegra e partecipativa di come noini (ed occidentali in generale) rievochiamo i nostri defunti il due novembre o comunque nel mese dedicato ai cari scomparsi.