Delitto Meredith Kercher Perugia set per la fiction di Amanda Knox

A diciassette anni dall'omicidio di, la studentessa inglese uccisa ala notte del primo novembre del 2007, il capoluogo umbro si appresta a diventare un set per una serie tv super Hulu, il canale in streaming della Disney. Prodotta dalla stessainsieme anche con Monica Lewinsky, l'ex stagista coinvolta con l'allora presidente Bill Clinton nello scandalo Sexgate. Ad annunciarlo sono i giornali locali. In questi giorni le riprese sono ad Orvieto e arriveranno ada martedì fino a venerdì. La serie verrà girata in diversi punti del centro storico. Dove - scrive il Messaggero - l'allestimento delle luminarie di Natale su richiesta della produzione si è dovuto arrestare per consentire le riprese.    Hulu ha chiesto otto episodi di un'ora ciascuno.