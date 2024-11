Napolipiu.com - De Roon sfotte il Napoli sui social. Provocazione di dubbio gusto

Leggi tutto su Napolipiu.com

Il capitano dell’Atalanta non perde il vizio: l’ennesimasuimacchia la vittoria Il calcio giocato parla di un’Atalanta che ha vinto al Maradona. Ma c’è chi, invece di godersi la vittoria sul campo, preferisce macchiarla con provocazionidi. Marten De, capitano nerazzurro, non è nuovo a questi scivoloni. Lo screen pubblicato su Instagram è l’ennesima dimostrazione di come si possa rovinare una prestazione eccellente con un gesto gratuito. Inserire lo 0-3 dell’Atalanta tra le “attrazioni turistiche” dinon è ironia. È puro sberleffo, tanto gratuito quanto fuori luogo. Qualche tifoso azzurro ha provato a sdrammatizzare nei commenti, ma questo non giustifica un comportamento che un capitano dovrebbe evitare. La leadership non si misura solo in campo, ma anche nel rispetto dell’avversario. Soprattutto dopo una vittoria netta.