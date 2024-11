Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Sorrentino: “Faccio film lenti perché le cose lente rimangono. Voglio che lo spettatore senta la stessa emozione di quando fai la risonanza magnetica”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, visto il grande successo nelle sale cinematografiche Mauriziotorna nei panni del premio Oscar, Paolo: “Io credo che annoiarsi sia la cosa più divertente che esistaiomi annoiovedo Dio. E cerco di far vedere Dio anche a chi va a vedere i miei. È per questo cheleleveloci no. Se un personaggio dice: “Ciao. / Ciao / ma tu / dimmi / lo faresti? / Cosa? / L’amore con me?” Se la scena è veloce, è undi Muccino. Se invece vuoi vincere un Oscar devi recuperare una vecchia canzone degli anni 70 iconica e lomedio pensa “O questo è un truffatore o vince l’Oscar! Noia e lento lento e noia. Non c’è niente di più esilarante per me della noia mista all’angoscia.