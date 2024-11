Vicenzatoday.it - Cosa fare a Vicenza e provincia fino a domenica 3 novembre

Un ricchissimo fine settimana quello lungo di Halloween che va da giovedì 31 ottobre al 32024. Sono in programma numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere. Si va dalle feste per Halloween a quelle dell'Autunno