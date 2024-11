Campania Schlein a De Luca | no Pd a terzo mandato anche con leggina ad hoc

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 3 nov. (askanews) – “Noi siamo contrari al,. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma questo non cambierà la posizione contraria del Pd. Le stesse regiole valgono per tutti: figurarsi se non avremmo voluto unper Bonaccini o De Caro molto amati nelle lopro Regioni. Ma noi pensiamo che due mandati è un limite giusto da mantenere. Cosi era e così sarà. L’ho detto e lo ripeto. Ed è bene che lo si sappia: la posizione del Pd contraria alnon cambierà. Non si faranno eccezioni. Io sono stata eletta per questo: perchè le regole che ci diamo siano sempre le stesse per tutti”. Lo ha affermato fra l’altro la segretaria del Pd Elly, ospite a Che Tempo che Fa sul Nove. L'articoloa De: no Pd aconad hoc proviene da Ildenaro.it.