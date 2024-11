Lanazione.it - Cambia la viabilità in via Tavanti a Firenze

, 3 novembre 2024 – Il prossimo weekend, dunque 9 e 10 novembre, ci potranno essere ripercussioni sul traffico nella zona di via Vittorio Emanuele II per la chiusura di via Angelo. È il Comune dia informare dei lavori che riguarderanno sia il sabato che la domenica. E' in programma infatti un intervento con piattaforma aerea. In orario 9-19 sarà istituito un divieto di transito sulla direttrice verso via Celso tra piazza Leopoldo e via Romagnosi. Divieto di transito anche in piazza Leopoldo, tra via Gianni e vianella semicarreggiata centrale con direzione verso viaalternativa per via Celso: piazza Leopolda-via Montelatici-via Romagnosi-via-via Celso.