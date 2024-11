2anews.it - Calcio Napoli ridimensionato: l’Atalanta domina 3-0

Ilnon da mai l’impressione di poter avere il controllo della partita. Doppietta di Lookman. Gasperini imbriglia Conte. Più squadracpace di grande attenzione in mezzo al campo e capace di colpire tra le linee ed in contropiede. Gasperini indovina la mossa lasciando in panchina Retegui e lanciando tra le linee Pasalic