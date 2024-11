Veronasera.it - Cade durante una passeggiata in Val Borago: ferita e portata in ospedale un'escursionista

Leggi tutto su Veronasera.it

Nella giornata di sabato, intorno alle ore 16, l’elicottero di Verona Emergenza è stato allertato per intervenire in Val, dove una donna di 58 anni, originaria di San Giovanni Lupatoto, era rimastaun'escursione. La donna, in base a quanto è stato riferito dai soccorritori