Bresciatoday.it - Brescia, il cantiere in via Gramsci modifica l'accesso al parcheggio di Piazza Vittoria

Leggi tutto su Bresciatoday.it

Per il centro disi aprono due settimane di cantieri e modifiche alla viabilità. Sono infatti in partenza alcuni lavori di riparazione della rete del teleriscaldamento cittadino, che interesseranno il tratto sud di via. L'intervento è reso necessario, nel caso specifico, da una