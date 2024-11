Infobetting.com - Benevento-Turris (lunedì 04 novembre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutto su Infobetting.com

Beffato nel recupero a Crotone dove ha perso 2 punti in modo ingenuo ildi Auteri capolista della Serie C girone C affronta in casa ladi Conte in pieno caos societario. Per le streghe sembrava una passeggiata allo Scida: il gol dello 0 a 2 ad inizio secondo tempo di Lamesta sembrava avere chiuso i conti, prima del concitato finale di un Crotone che ha rimesso InfoBetting: Scommesse Sportive e