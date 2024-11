Vanityfair.it - Benedetta Parodi e Fabio Caressa: «Stiamo insieme da 25 anni perché non siamo mai stati romantici. Camere separate? Ci mancherebbe la nostra intimità»

Nel libro Calcio e pepe, scritto a quattro mani, e in questa intervista la coppia si racconta come non ha mai fatto prima. «Senon ci fosse, micome l'aria», fa sapere lui. «La gelosia è un sentimento che non mi piace», continua lei