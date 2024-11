Lopinionista.it - BeatleStory-The Fabulous Tribute Show in tour in Italia nel 2025

MILANO – Lo straordinario spettacolotorna in scena per celebrare il sessantesimo anniversario dell’album “Help!”. Ilpartirà il 29 gennaio e sarà un grande omaggio alla band più influente della storia della musica rock. Un concerto entusiasmante che, attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, riporterà indietro negli anni ’60, quando una band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni.è un liveche ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ’62 al ’70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi. Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, due ore intense di capolavori come: She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude.