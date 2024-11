Ilgiorno.it - Balcone cede di schianto. Donna cade nel vuoto: vari traumi, se la caverà

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Il pavimento delha ceduto di, sotto i suoi piedi si è aperta una voragine e lei è precipitata nel. Are di sotto, da un’altezza di quattro metri, è stata ieri mattina unadi 49 anni a Valgreghentino. Era affacciata al ballatoio di casa sua, una casa di ringhiera in una corte della frazione Parzano. Stava stendendo i panni ad asciugare, ma all’improvviso la lastra di pietra che costituiva il pavimento della balconata si è spezzata in due. È successo tutto in una frazione di secondo. La quarantanovenne non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto stava acndo, né di provare ad aggrapparsi alla balaustra: ha percepito solo che le mancava l’appoggio sotto i piedi e si è ritrovata di sotto, in cortile. I vicini hanno immediatamente allertato i soccorritori.