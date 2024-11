Fanpage.it - Bagnaia trionfa su Martin e tiene viva la fiammella: cosa serve ora per vincere il Mondiale MotoGP

Peccoha vinto il GP Malesia davanti aportandosi ora a -24 in classifica generale piloti. Ad un GP dalla fine - che non si correrà a Valencia per l'alluvione - servirà un mezzo miracolo sportivo per il campione del Mondo in carica nel confermarsi con una rimonta che avrebbe dell'epico.