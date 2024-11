Agi.it - Bagnaia trionfa in Malesia. Martin resta a +24. Le possibili combinazioni per il Mondiale

AGI - Reduce dal sanguinoso 'zero' di ieri nella Sprint Race, Francescovince il Gran Premio dellando aggrappato con le unghie e con i denti alle ultime speranze di rimonta. Pecco fa ciò che gli serviva, ma il rivale Jorge Martin limita sensibilmente i danni tagliando il traguardo da secondo e mantenendo 24 punti di vantaggio in classifica, quando ormai mancano solo un'altra Sprint e un altro Gp alla fine della stagione (quasi sicuramente si correrà il 17 novembre a Barcellona dopo che Valencia ha dovuto annullare il suo Gp per l'alluvione). Terzo posto che va ad Enea Bastianini dopo la caduta di Marc Marquez.