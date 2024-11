Tvzap.it - Auto si ribalta in galleria e si spezza in due: tragedia nella notte

tra sabato 2 e domenica 3 novembre 2024. Per cause ancora da chiarire, un’si èta all’uscita di unae si è schiantata violentemente. Il mezzo si èto in due, come si vede dalle terrificanti immagini. A bordo dell’viaggiavano due ragazzi di soli 21 anni. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Sposi scomparsi, ricerche finite: cos’è successo Leggi anche: Bimbo di quattro anni muore in un incidente: cosa si scopre sui genitori Incidente a Brienno,sie siin due Il gravissimo incidente è avvenuto a Brienno, in provincia di Como. Il sinistro si è verificato all’incirca mezz’ora dopo la mezzatra il 2 e il 3 novembre lungo la Regina Nuova, nel tratto che si trova all’altezza del torrente Bascio. Una Honda Civic, all’uscita di una, si èta e nello schianto si èta in due.