Torinotoday.it - Aumentano a Torino i funerali municipali gratuiti, tre i motivi: povertà, solitudine e disinteresse (i più numerosi). Le storie

“Ricordo due fratelli molto giovani, avevano perso la madre. Erano soli e non avevano i soldi per incaricare un’impresa. Arrivarono qui disperati, non sapevano come fare. Quando gli spiegammo che avremmo pensato noi al funerale della loro mamma, scoppiarono a piangere. Ricordo quell’abbraccio”