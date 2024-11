Oasport.it - ATP Belgrado, De Minaur al via per cercare un posto alle Finals. Al via Fognini e Navone

Ultima fermata prima delle ATPospita il torneo che per molti chiuderà la stagione 2024, poi sarà tempo di poter fare i bilanci. Chi però non ha voglia di mettere il punto sulla propria annata è Alex De, che si presenta come prima testa di serie al torneo e in lotta per unper Torino. Una lotta incrociata con Casper Ruud ed Andrey Rublev, che saranno impegnati in quel di Metz: l’australiano, al momento ottavo nella Race, scenderà direttamente in campo nel secondo turno con uno tra Laslo Djere e Stan Wawrinka, ma proverà a incamerare più punti possibili per rientrare tra i migliori otto, in attesa delle decisioni di Novak Djokovic che, sesto, non ha ancora chiaro se essere in Italia o meno. Dietro di lui una schiera di giocatori che cerca un’ultima soddisfazione in stagione.