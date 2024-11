Calcionews24.com - Atalanta, Lookman da impazzire: numeri incredibili per l’asso di Gasperini

Leggi tutto su Calcionews24.com

Uno straordinario Ademolapiega il Napoli al Maradona: doppietta d’autore in campionato Ademola, attaccante dell’, ha segnato il primo e il secondo gol del 3-0 bergamasco in casa del Napoli. Un successo incredibile per il dominio dimostrato dalla Dea. Perennesima giornata meravigliosa con un nuovo record: 27 – «Ademola