Feedpress.me - Atalanta da paura: la Dea espugna il "Maradona" e manda ko il Napoli per 3-0

L’stravince in casa dele in attesa dell’Inter si piazza al secondo posto. Doppietta di Lookman e gol di Retegui nel 3-0 del, i nerazzurri strappano la quinta vittoria consecutiva. Seconda sconfitta per ilche resta in testa alla classifica, nel prossimo turno ci sarà il big match contro l’Inter. I bergamaschi, invece, affronteranno l’Udinese prima della sosta.