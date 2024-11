Ilgiorno.it - Assalto armato alla Dhl di Monticelli d’Ongina: rubato materiale tecnologico, incendiati auto e furgoni per coprire la fuga

d'Ongina (Piazenza) – Colpo nella notte tra sabato e domenicasede Dhl ad'Ongina, a cavallo tra le province di Piacenza e Cremona. Una banda organizzata di ladri ha portato via dai camion e dal magazzinoper un valore ingente, non ancora stimato, dopo aver fatto irruzione con le armi nel piazzale della ditta. Altri complici hanno attuato il piano per impedire l'arrivo delle forze dell'ordine, posteggiandorubati di traverso lungo le vie di accessozona, e incendiandoli. A terra anche chiodi a tre punte. I ladri sono poi fuggiti in direzione di Cremona e dell'strada. In corso le indagini dei carabinieri di Piacenza e Fiorenzuola.