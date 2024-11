Lortica.it - Arezzo non riesce nella rimonta: terza sconfitta stagionale contro il Cesena

Il campionato riprende, e l’ACFsi presenta acon la speranza di porre fine alla serie di sconfitte, ma nona ribaltare il risultato nonostante l’impegno. La squadra guidata da Ilaria Leoni cerca di reagire, ma le avversarie si dimostrano efficaci in attacco. Sintesi della partita: Ilapre subito le marcature con Casadei al 2?, approfittando di un’uscita non perfetta di Nardi. Al 15?, un errore di passaggio dell’consente a Lamti di raddoppiare con un tiro dalla distanza. L’tenta di reagire con diverse azioni offensive, ma la difesa e il portiere delsi dimostrano pronti a respingere ogni tentativo. Al 45’+2, Petrova segna il terzo gol per il, rendendo ancora più difficile il recupero per l’