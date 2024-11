Lalucedimaria.it - Anime del Purgatorio: segnali e messaggi di richiesta di preghiera da non ignorare

Leggi tutto su Lalucedimaria.it

Una forte testimonianza ci aiuta a comprendere cosa possiamo fare per lepurganti e come riconoscere le loro richieste di aiuto. Anche i Santi, nel corso della loro esistenza, hanno avuto particolari richieste di aiuto e didalledel, che cercano conforto per arrivare a godere anche loro della Gloria di Dio. Il L'articolodeldidida nonproviene da La Luce di Maria.