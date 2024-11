Viterbotoday.it - Ancora un ko per l'Fc Viterbo: al Rocchi un poker contro

Leggi tutto su Viterbotoday.it

Dopo la sconfittail Rieti, arriva un altro duro ko per l'Fc, che in casal'Fc Boreale esce sconfitta 4-0. Dopo la rete arrivata dopo appena tre minuti di De Iulis, la formazione di Puccica crolla nel finale. Per larghi tratti, infatti, la gara resta sull'1-0 per gli ospiti