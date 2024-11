Ilpescara.it - Ancora sangue sulle strade abruzzesi: due vittime e un ferito grave a seguito di uno scontro frontale

Leggi tutto su Ilpescara.it

Tragico incidente in via Tratturo (Raiano-L’Aquila) nella tarda sera di sabato 2 novembre. Due uomini, entrambi sulla 50ina, hanno perso la vita in quello che sembra essere stato uno. Secondo le prime informazioni riportate dall’agenzia Ansa, i due uomini deceduti erano a bordo