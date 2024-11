Ferraratoday.it - Amedeo, ritorno alle origini col nuovo salone: "Qui ho iniziato la mia carriera. Ora sarà differente"

Leggi tutto su Ferraratoday.it

"Hoa fare il barbiere a 13 anni, quando vivevo ancora in Calabria. Poi, a 19, mi sono trasferito a Ferrara e hoa lavorare in un locale storico della città. Da allora sono rimasto affascinato dalla zona. Per me è una grande soddisfazione tornare dove tutto è cominciato"