Lapresse.it - Alicia Keys sostiene Kamala Harris: “Un voto, o due, possono fare la differenza”

Sabato, la cantanteha partecipato a un comizio elettorale nella contea di Montgomery, Pennsylvania, per sostenere la candidatura presidenziale della vicepresidente. “E’ ladi un, o due, che può cambiare il corso della storia – ha detto dal palco– Questo mi ispira, perché a volte sentiamo come se, sapete, non significasse nulla quando invece lo fa, uno o due voti” fanno la. CREDIT WPVI-TV/6ABC