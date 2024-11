Anteprima24.it - Al via a Benevento la rassegna “Avventure e passioni del Mediterraneo. Egitto – Roma – Grecia”,

Tempo di lettura: 2 minuti “del” è il titolo dellache prenderà il via la prossima settimana aper presentare al grande pubblico opere di studiosi che indagano le diverse culture che si affacciano e gravitano sul Mareche – come lo definì Fernand Braudel – “non è una civiltà ma più civiltà accatastate le une sulle altre, non una sola cultura ma popoli e razze che per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e opporsi gli uni agli altri”. A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di, e l’avv. Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa (Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale provinciale), promotrice della nuova iniziativa culturale.