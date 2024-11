Ilrestodelcarlino.it - "A Porta Romana troppe buche"

"In via dei Templari, che unisce praticamente Corso Mazzini e il via Dino Angelini, ci sono dei marciapiedi, non sono grandi, però sono utilissimi, anche per i turisti che frequentano la zona. Ecco, chiamarli ancora marciapiedi è ironico visto che un sono solo file di. Quando piove si ha praticamente solo pozzanghere. Personalmente – dice Enzo Morganti – ho avuto modo di vedere diverse persone che sono cadute a causa di queste, specialmente persone anziane". Con le sue strade dissestate, i parcheggi mancanti, e le bellezze artistiche abbandonate, Enzo Morganti parla del suo quartiere come di una zona ‘Cenerentola’: "Non è trattata male, è solo dimenticata. Lasciata nel suo cantuccio, come Cenerentola".