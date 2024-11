Lapresse.it - A Palermo un cannolo da record: è lungo 30 metri

Il 2 novembre in piazza Verdi aè stato realizzato un megada. A prendere la misura definitiva con tanto di metro a nastro è stato il primo cittadino Roberto Lagalla. Misura 30di lunghezza, 25 centidi diametro, per la sua realizzazione sono state coinvolte diverse attività del quartiere Capo come la Fabbrica Arena per la ricotta e la Fabbrica Foresta per la scorza. “L’intento finale non è quello di battere il guinness dei primati – dice Francesca Vitrano, presidente della Proloco Seralcadi che ha organizzato l’evento – bensì è quello promuovere le bellezze del Mercato del Capo, le sue attività storiche”.